Пожилой моряк на яхте столкнулся с огромным паромом и едва не погиб

На юге Великобритании парусная яхта с пожилым мужчиной столкнулась с автомобильным паромом

В гавани города Пул на юге Великобритании парусная яхта с пожилым моряком на борту столкнулась с огромным 73-метровым паромом, перевозившим автомобили. Инцидент попал на видео, его публикует Daily Mail.

По данным издания, парусное судно отнесло к парому сильным течением — в результате мужчина едва не погиб, так как потерял возможность управления яхтой.

При этом на размещенных в сети кадрах видно, как находящиеся на верхней палубе парома пассажиры наблюдают за моряком.

Чтобы избежать гибели, мужчине пришлось карабкаться на паром. Операция по спасению длилась почти полчаса, пока на место не прибыл катамаран и не отбуксировал лодку в сторону.

«Похоже, что яхтсмен был неопытен, не разобрался в погодных условиях и попытался обогнать паром, но передумал в последнюю минуту», — рассказал представитель компании Swanage Motor Road and Ferry Company.