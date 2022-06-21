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Россиянам раскрыли оптимальную стоимость туров в страны Латинской Америки

АТОР: неделя отдыха на Кубе «все включено» без перелета обойдется от 25 тысяч рублей

Фото: Gonzalo Kenny / Globallookpress.com

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость туров в страны Карибского бассейна. Доступные предложения на рынке перечислили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты обратили внимание на то, что многие туроператоры сократили предложения турпакетов в страны Латинской Америки из-за труднодоступности направлений в связи с авиационными санкциями. Тем не менее туры еще можно найти у ANEX Tour, Coral Travel, TEZ TOUR и KMP Group. Самой затратной частью отдыха являются авиабилеты — улететь прямым рейсом получится только в Венесуэлу. В Мексику и Доминикану придется добираться с пересадкой в Дубае и США (от 80 и 293 тысяч рублей на одного человека туда-обратно соответственно), на Кубу — также и через Стамбул (от 370 тысяч рублей).

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Туроператоры отметили, что при этом наземная составляющая отдыха на Карибах практически не подорожала. Так, неделя в четырехзвездочном отеле «все включено» на Кубе в июле обойдется от 25 тысяч рублей на двоих. В Доминикане — от 40 тысяч рублей, в Мексике — от 51 тысячи рублей. Стоимость тура в Мексику на 10 ночей с питанием на базе завтраков, проживанием в гостинице не ниже уровня «четыре звезды», трансферами и услугами русскоговорящего гида составит от 87,7 тысячи рублей на двоих.

«Стоимость туров в Венесуэлу на 11 ночей с перелетом и размещением в отеле категории "три звезды" на острове Маргарита на завтраках начинается от 105,1 тысячи рублей на человека, в отеле "четыре звезды" на завтраках — от 110,8 тысячи рублей на человека, на "все включено" — от 114,6 тысячи рублей», — рассказали в АТОР.

Ранее в июне россиянам рассказали о возможности отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене. Так, стоимость тура на 10 дней с прямым перелетом из столицы составляет 143 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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