Россиянам рассказали о возможности отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене

АТОР: стоимость туров на Мальдивы от «Русского экспресса» составляет 143 тысячи рублей

У россиян появилась возможность отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене — компания «Русский экспресс» взяла блоки мест на прямых рейсах «Аэрофлота» в Мале. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, полеты будут выполняться по субботам и воскресеньям с 17 июля до конца октября. Стоимость туров на 10 дней от «Русского экспресса» составляет 143 тысячи рублей.

Отмечается, что туроператор имеет прямые контакты с наиболее популярными отелями на курорте — многие из них предлагают скидки и бонусы при бронировании в летний период. Например, бесплатный апгрейд питания, трансфер и экскурсии.

Ранее в июне представители туриндустрии заявили о повышенном спросе на путевки на Мальдивы — путешественники интересуются направлением благодаря смягчению антиковидных мер, наличию прямых рейсов из России и скидкам на проживание до 40 процентов.