Стало известно о процветающей русофилии на любимом курорте богачей

TourDom: Мальдивы заинтересованы в приеме российских туристов

Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей, входят в тройку лидеров среди популярных у россиян туров за границу. Об этом пишет портал TourDom.

Как стало известно в ходе встречи «Мальдивы: Summer Time», организованной туроператором Pac Group, курорт пользуется высоким спросом благодаря смягчению ковидных ограничений, наличию прямых рейсов и скидкам на проживание до 40 процентов.

Также сообщалось, что Мальдивы заинтересованы в приеме российских путешественников. Например, некоторые отели специально вводят в меню сырники и блины. «Эксперты заверили, что вместо русофобии процветает русофилия», — добавили в TourDom.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали бюджетные направления для пляжного отдыха. Так, дешевле 100 тысяч рублей на двоих этим летом можно отдохнуть на курортах России, Абхазии, ОАЭ и Турции.