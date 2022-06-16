Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали пляжные туры стоимостью до 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: самый бюджетный тур на море в июле в Калининград стоит 41 тысячу рублей на двоих

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российским туристам назвали самые бюджетные десятидневные туры по различным пляжным направлениям в июле с включенным перелетом и питанием. Рейтинг составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отдохнуть дешевле, чем за 100 тысяч рублей на двоих, получится только в четырех странах: в России, Абхазии, ОАЭ и Турции. Лидером среди недорогих локаций стал тур в Калининград — 41 тысяча рублей. На втором месте поездка в Абхазию — она обойдется в 47,5 тысячи рублей, на третьем Сочи — 58 тысяч рублей. Стоимость самой бюджетной путевки в ОАЭ составила 87,6 тысячи рублей. Замыкает список турецкая Анталья, за самый дешевый турпакет придется заплатить 92,4 тысячи рублей («все включено»).

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

«Сюда мог бы войти Египет, но по этому направлению снижения цен почему-то не видно. Планка минимальных цен за две недели здесь, наоборот, поднялась на 24 процента. Теперь самый дешевый тур сюда на 10 ночей с отдыхом в начале июля стоит 110,8 тысячи рублей на двоих (с перелетом и "все включено")», — отметили в АТОР.

Самые дешевые туры на Шри-Ланку, Мальдивы и в Бахрейн с вылетом в конце июня оказались в районе 150 тысяч рублей на двоих. Катар и Сейшелы вышли более 200 тысяч рублей, отправиться в Таиланд дороже всего — от 373,5 тысячи рублей.

Ранее в июне туроператоры предупредили туристов о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Так, эксперты объяснили напряженную ситуацию превышением спроса над предложением.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.