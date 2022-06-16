Россиянам назвали пляжные туры стоимостью до 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: самый бюджетный тур на море в июле в Калининград стоит 41 тысячу рублей на двоих

Российским туристам назвали самые бюджетные десятидневные туры по различным пляжным направлениям в июле с включенным перелетом и питанием. Рейтинг составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отдохнуть дешевле, чем за 100 тысяч рублей на двоих, получится только в четырех странах: в России, Абхазии, ОАЭ и Турции. Лидером среди недорогих локаций стал тур в Калининград — 41 тысяча рублей. На втором месте поездка в Абхазию — она обойдется в 47,5 тысячи рублей, на третьем Сочи — 58 тысяч рублей. Стоимость самой бюджетной путевки в ОАЭ составила 87,6 тысячи рублей. Замыкает список турецкая Анталья, за самый дешевый турпакет придется заплатить 92,4 тысячи рублей («все включено»).

«Сюда мог бы войти Египет, но по этому направлению снижения цен почему-то не видно. Планка минимальных цен за две недели здесь, наоборот, поднялась на 24 процента. Теперь самый дешевый тур сюда на 10 ночей с отдыхом в начале июля стоит 110,8 тысячи рублей на двоих (с перелетом и "все включено")», — отметили в АТОР.

Самые дешевые туры на Шри-Ланку, Мальдивы и в Бахрейн с вылетом в конце июня оказались в районе 150 тысяч рублей на двоих. Катар и Сейшелы вышли более 200 тысяч рублей, отправиться в Таиланд дороже всего — от 373,5 тысячи рублей.

Ранее в июне туроператоры предупредили туристов о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Так, эксперты объяснили напряженную ситуацию превышением спроса над предложением.