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Россиян предупредили о дефиците путевок в Турцию на ближайшие даты

АТОР: туроператоры рассказали о дефиците турпакетов с вылетом в Турцию в июне

Фото: Туран Салджы / РИА Новости

Туроператоры предупредили туристов о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в «Интуристе» рассказали, что блоков мест на рейсах в Турцию осталось мало вплоть до конца июля. В Coral Travel также подтвердили информацию о дефиците путевок с вылетом на ближайшие июньские даты, уточнив, что на некоторые рейсы полностью раскуплены и билеты на июль и август. В ANEX Tour объяснили напряженную ситуацию превышением спроса над предложением.

«Ситуация со свободными местами на рейсах в Даламан более напряженная. Ближайшие места на рейсах AZUR air есть с 20.06, а на рейсах Turkish Airlines, и то фрагментарно, есть только с июля. В Бодрум, несмотря на то, что у нас блоки на двух ежедневных рейсах Turkish Airlines из Москвы, также свободные места есть только с июля — и то, не на все даты», — добавили в PEGAS Touristik.

Тем не менее, специалисты призвали россиян «не драматизировать», так как ранее сильно ограниченная перевозка российских авиакомпаний в Турцию постепенно расширяется. Например, во второй половине июня у ведущих туроператоров появились блоки мест на новых чартерах из разных городов (Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы).

«Туроператоры настоятельно рекомендуют планировать свой отдых в Турции и брать путевки в эту страну заранее, как минимум за две недели до вылета, а лучше — больше, особенно если хотите удобные вылеты "утро-вечер"», — отметили в АТОР.

Ранее в июне туроператоры посоветовали россиянам, желающим бюджетно отдохнуть на море, отправиться в Египет. По их словам, отели среднего ценового сегмента могут заменить подобные объекты размещения в Анталье, так как существенно дешевле их.

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Дарья Рыбак
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