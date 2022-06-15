Россиянам посоветовали бюджетную замену отдыху в Турции

Туроператоры рекомендуют заранее бронировать отели в Египте

Туроператоры посоветовали россиянам, желающим бюджетно отдохнуть на море, отправиться в Египет. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

Эксперты рекомендуют выбирать египетские курорты тем туристам, кто хочет провести отпуск у моря, «но не проходит по бюджету на Турцию». По их словам, отели среднего ценового сегмента (не очень дорогие пятизвездочные гостиницы) могут заменить подобные объекты размещения в Анталье, так как существенно дешевле их.

Тем не менее туроператоры отметили, что бронировать отдых лучше заранее. Так, доступные по цене вариант невозможно найти за два-три дня до поездки, более того, стоимость размещения в одном и том же отеле может вырасти за несколько дней.

«Например, тур на неделю на all inclusive в Grand Oasis Resort четыре звезды в Шарм-эль-Шейхе с 18 июня обойдется в 152 тысячи рублей на двоих, в Albatros Laguna Vista Beach пять звезд на том же курорте — в 168 тысяч. Отдых получится бюджетнее, если выбрать дату вылета 25 июня: первый отель можно забронировать за 124 тысячи рублей, второй — за 136 тысяч», — привели цены в TourDom.ru.

Ранее в июне сообщалось, что цены на пакетные туры в Египет по сравнению с февралем выросли на 20–50 процентов. По мнению экспертов, это связано с резкими колебаниями курса валют, дефицитом предложения туров на зарубежном рынке и нехваткой авиарейсов.