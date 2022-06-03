Россиян предупредили о двукратном росте цен на пакетные туры в Египет

Стоимость пакетных туров в Египет выросла на 20-50 процентов из-за дефицита авиарейсов

Цены на пакетные туры в Египет по сравнению с февралем выросли на 20–50 процентов. Об этом «Известиям» рассказали представители туротрасли.

Отмечается, что почти двукратный рост цен связан как с резкими колебаниями курса валют, так и с дефицитом предложения туров на зарубежном рынке.

«Играет роль и дефицит авиарейсов. Из-за этого традиционно более дешевый в летний сезон отдых в Египте стал стоить дороже, чем весной и осенью», — предупредили россиян представители туроператора Tez Tour.

Средняя стоимость недели отдыха на египетских курортах с питанием «все включено» в июне начинается от 50 тысяч рублей на человека — в цену входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле, трансфер и страховка. В феврале аналогичное предложение можно было найти за 40-43 тысячи рублей.

Ранее российские туристы, отдыхающие в Египте, признались, что благодаря системе «все включено» в отелях и наличным деньгам комфортно чувствуют себя на курортах без карт «Мир». По их словам, суммы до 500 долларов (30,7 тысячи рублей) хватает на несколько экскурсий, сладости и мелкие сувениры.