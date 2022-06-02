Россияне рассказали о впечатлениях от отдыха в Египте без карт «Мир»

АТОР: россияне комфортно отдыхают в Египте по системе «все включено»

Российские туристы, отдыхающие в Египте, признались, что не чувствуют острой необходимости в картах «Мир» — комфортно чувствовать себя на курорте им позволяет система «все включено» в отелях и наличные деньги. О своих впечатлениях путешественники рассказали специалистам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в среднем туристы берут с собой на отдых в Египет от 200 до 500 долларов (от 12,3 до 30,7 тысячи рублей) — этой суммы хватает на несколько экскурсий, сладости и мелкие сувениры. Как уточнили эксперты АТОР, стоимость конфет, чая и специй в любом магазине республики начинается от одного доллара (61 рубль), масло для тела обойдется примерно в 10 долларов (615 рублей), местные разливные духи — от 25 долларов (1,5 тысячи рублей), экскурсия — от 30-50 долларов (1,8-3,1 тысячи рублей) с человека.

По словам PR-директора Tez Tour Елизаветы Тимошенко, в летнем сезоне 99,9 процента бронирований туристов приходится на тип питания «все включено», в зимнем — около 95 процентов. Опрошенные корреспондентами АТОР россияне подтвердили, что именно система «все включено» помогает им комфортно чувствовать себя в Египте без карт «Мир».

Кроме того, туристы признались, что, путешествуя без карт, начали экономить в отпуске: некоторые исходят из той суммы денег, что взяли с собой на отдых, другим хватает развлечений в отеле.

«Купить доллары сейчас не является проблемой и можно обойтись на отдыхе без карты. Но все же с последней гораздо удобнее. Мы не можем знать, что понадобится нам на отдыхе, какие расходы предстоят. От дорогой вещи можно отказаться, а если речь пойдет о лечении и других жизненно важных вещах? В общем, мы все ждем на курортах Египта карту российской платежной системы "Мир», — привели слова одного путешественника в АТОР.

Ранее крупная сеть отелей Rixos в Египте заявила о готовности принимать к оплате рубли и российские карты «Мир». По словам управляющего директора Эркана Йилдырыма, эта возможность зависит от решения правительства.