Малышева предупредила об опасности приема нескольких популярных препаратов летом

Малышева заявила, что прием антибиотиков и обезболивающих летом может привести к раку кожи

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности приема некоторых антибиотиков и обезболивающих препаратов летом. По словам специалистов, эти популярные препараты могут увеличивать риск развития рака кожи. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что некоторые препараты могут повышать чувствительность к солнцу, поэтому их прием нежелателен в летний период.

В число препаратов, которые могут привести к раку кожи, входят антибиотики, отметил Гандельман. При этом Малышева подчеркнула, что в инструкции к таким препаратам всегда указано, что пребывание на солнце при их приеме нежелательно.

Кроме того, по словам медиков, в группу опасных летом лекарств входят обезболивающие, мочегонные препараты и препараты против диабета. Малышева объяснила, что в случае временного приема таких лекарств нужно избегать солнца, а при постоянном приеме необходимо регулярно пользоваться средствами защиты от солнечных лучей.

Ранее Малышева развеяла несколько заблуждений о загаре. Телеведущая рассказала о том, действительно ли автозагар может защитить от солнечных лучей, и о том, можно ли обгореть в облачную погоду.