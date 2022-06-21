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Россиянин сжег заживо не заплатившего ему за водительские услуги знакомого

В Свердловской области россиянин предстанет перед судом за сожженного заживо знакомого

Фото: СК РФ

В Свердловской области 46-летний россиянин предстанет перед судом за жестокое убийство своего знакомого. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 марта в гараже города Лесной между мужчинами произошел конфликт — обвиняемый неофициально работал у своей жертвы водителем, но наниматель отказывался платить, ссылаясь на нехватку средств. Возмущенный таким поворотом мужчина взял в гараже канистру с бензином и начал поливать им входную дверь строения, часть жидкости попала на потерпевшего. Когда злоумышленник устроил поджог, его жертва также загорелась. В результате мужчина сгорел заживо и умер в больнице.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ.

«По делу проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СКР.

17 июня сообщалось, что в Москве правоохранительные органы задержали ранее судимого 46-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 47-летней жены, которую он заживо сжег в туалете.

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Владимир Седов
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Россиянин сжег заживо не заплатившего ему за водительские услуги знакомого
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