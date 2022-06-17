В Москве ранее судимый мужчина заживо сжег жену в туалете

В Москве 46-летний ранее судимый мужчина заживо сжег в туалете супругу

В Москве правоохранительные органы задержали ранее судимого 46-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 47-летней жены, которую он заживо сжег в туалете. Об этом в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 16 июня 2022 года на севере столицы супруги выпивали спиртное и во время застолья поссорились. В ходе конфликта мужчина насильно увел жену в туалет, там вылил на нее легковоспламеняющуюся смесь и поджег. Сам он снаружи держал дверь, чтобы женщина не могла выбраться, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Подозреваемый также пострадал от огня, поэтому в настоящее время находится в больнице. Погибшая ранее была судима за убийство, ее супруг — за угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное с особой жестокостью. В настоящее время проходит допрос родственников и соседей погибшей.