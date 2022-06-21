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Китай решил обогнать США и Европу на Марсе

SpaceNews: Китай может на два года раньше США и Европы доставить на Землю грунт с Марса

Фото: NASA / Getty Images

Китай решил обгонать США и Европу на Марсе, запланировав на два года раньше западных стран доставить первые образцы марсианского грунта на Землю. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на презентацию новой китайской миссии на Красную планету, запуск которой намечен на 2028 год. В ее рамках, как ожидается, в 2031 году на Землю будут впервые доставлены образцы марсианского грунта.

SpaceNews пишет, что аналогичная европейско-американская миссия должна быть запущена в 2027 году, однако образцы марсианского грунта, которые планируется добыть в ее рамках, будут доставлены на Землю только в 2033 году.

Между тем, согласно изданию, западная миссия, включающая марсоход, будет более сложной, чем китайская, где использование планетохода не предполагается.

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В июле 2021 года с базы Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов на мысе Канаверал (Флорида) стартовала тяжелая ракета Atlas 5 с марсианской миссией Mars 2020, в рамках которой, в частности, планируется собрать образцы марсианского грунта, которые должны быть отправлены на Землю в ходе будущей миссии Mars Sample Return.

В мае того же года спускаемый аппарат межпланетной станции Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Марса. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс, и второй после Соединенных Штатов, чей ровер заработал на поверхности Красной планеты.

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Иван Потапов
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