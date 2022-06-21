Мать сдала сына из ВСУ российским военным в Херсоне

В Херсоне мать сдала российским военным сына-срочника Ковальчука из ВСУ

В Херсоне мать сдала российским военным сына-срочника из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По словам матери, в первый день начала специальной военной операции России на Украине ее сын Станислав Ковальчук оказался не нужен украинским командирам.

«Командиры сами поубегали, а детей бросили просто умирать. Говорят, что Россия — зло, но настоящее зло — когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться», — добавила она.

Сдавшийся военный рассказал, что его колонну разбили в феврале, после чего он решил укрыться у родных. Военнослужащий Ковальчук оказался радиотелефонистом по специальности, однако, заметил он, за полтора месяца обучения они «только строили и убирали, военному ничему не учили».

На данный момент Ковальчук планирует получить российское гражданство. «Я хочу остаться здесь, ни в коем случае не хочу возвращаться на ту сторону. Хочу учиться, работать», — сказал он.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сравнил с самоубийством попытки ВСУ прорваться в регион. По его словам, боевые действия с Россией на открытой местности заранее обречены на провал.