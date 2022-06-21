Врач в TikTok рассказал о смертельной опасности депиляции волос в носу у мужчин

Врач Каран Радж рассказал об инфекции, попадающей после депиляции в мозг

Врач Каран Радж рассказал в TikTok о смертельной опасности, подстерегающей мужчин после депиляции волос в носу. О том, что удаление нежелательной растительности приводит к инфекции головного мозга, эксперт уточнил в своем аккаунте в социальной сети.

Эксперт обратил внимание, что в последние годы мода на эпиляцию среди мужчин растет. Однако удаление воском волос в носу может обернуться неприятностями, предупредил он.

«У мужчин есть два типа волос в носу. Это микроскопические реснички, фильтрующие слизь и отправляющие ее в заднюю часть горла, где она опускается в желудок. И есть вибриссы, большие волоски, которые многие хотят выдернуть. Они не дают крупным посторонним частицам попасть в заднюю часть носа», — прокомментировал медик.

Он предостерег: если удалять эти большие волоски с корнем с помощью воска, то микробы вокруг фолликула могут попасть внутрь и вызвать инфекцию.

«Вены несущие кровь из носа, пересекаются с венами, несущими кровь из мозга и обратно, — отметил Каран Радж. — Поэтому есть вероятность попадания инфекции в мозг, что может вызвать серьезные болезни».

В заключение врач признал, что подобное осложнение после депиляции случается редко и обычно поражает людей со слабым иммунитетом. Радж посоветовал все же удалять волоски в носу с помощью триммера или ножниц, чтобы не вырывать корень.

Ранее косметолог-эстетист Динара Махтумкулиева раскрыла россиянкам оптимальную частоту бритья ног. По ее словам, частота зависит от активности роста волос, но увлекаться данной манипуляцией не стоит, поскольку она может травмировать кожу, вызвать шелушение и привести к появлению вросших волосков и воспалений.