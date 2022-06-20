Россиянкам раскрыли оптимальную частоту бритья ног

Косметолог Махтумкулиева: частота бритья ног зависит от активности роста волос

Косметолог-эстетист Динара Махтумкулиева раскрыла россиянкам оптимальную частоту бритья ног. Ее комментарии приводит издание Woman's Day.

По словам Махтумкулиевой, частота бритья зависит от активности роста волос на теле у девушки. При этом специалистка отметила, что увлекаться данной манипуляцией не стоит, поскольку упомянутая процедура может травмировать кожу, вызвать шелушение и привести к появлению вросших волосков и воспалений. «В случае использования приборов с лезвием важно давать восстановиться волосу до того, как кожа над ним заживет. В противном случае — образуется вросший волос, который не сможет пробить кожный покров и начнет развиваться под ним, пока не образуется воспаление», — рассказала она.

Вдобавок Махтумкулиева перечислила самые эффективные и безопасные инструменты для удаления нежелательных волос. На первом месте в ее списке оказался крем для депиляции. По мнению эксперта, данный метод дает долгосрочный результат, но перед использованием его необходимо протестировать на аллергическую реакцию, поскольку он подходит не каждому типу кожи и может вызвать химический ожог.

Кроме того, в рейтинг попали бритва и эпилятор. Врач пояснила, что последний инструмент хоть и удаляет волоски «с корнем», но вместе с этим появляется риск их врастания под кожный покров. В связи с этим многим девушкам снова приходится прибегать к бритвенному станку, где скорость самого процесса и отсутствия болевых ощущений играют определяющую роль.

В заключение косметолог посоветовала не давить на лезвие во время проведения процедуры и всегда после бритья всегда наносить на кожу увлажняющий крем.

Раннее в июне дерматологи из США Кэролайн Робинсон и Эми Петерсон назвали способ борьбы с вросшими волосами на теле. По их мнению, главной причиной образования данного явления считается неправильное бритье. «После удаления волос омертвевшие клетки кожи могут блокировать волосяной фолликул, вызывая рост волос обратно во внутрь кожного покрова», — заявили специалисты. В связи с этим эксперты порекомендовали перед бритьем тщательно подготовить кожу, а именно провести процедуру пилинга.