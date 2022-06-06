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Дерматологи назвали способ борьбы с вросшими волосами на теле

Дерматологи Робинсон и Петерсон назвали пилинг способом для борьбы с вросшими волосами

Фото: Mengkol Smile / Unsplash

Дерматологи из США назвали эффективный способ борьбы с вросшими волосами на теле. Соответствующий материал появился на сайте CNN.

По словам основателя клиники Tone Dermatology Кэролайн Робинсон, вросшие волосы часто возникают на лице у мужчин, а у женщин — в зоне бикини. При этом она пояснила, что чаще всего они образовывают небольшую красную шишку, которая вызывает раздражение и зуд. «Когда волосы врастают в кожу, это приводит к пустулам или воспаленным кистам», — рассказала медик.

Косметолог Эми Петерсон, в свою очередь, объяснила, что главной причиной образования данного явления считается неправильное бритье. «После удаления волос омертвевшие клетки кожи могут блокировать волосяной фолликул, вызывая рост волос обратно во внутрь кожного покрова», — заявила она. В связи с этим специалистка порекомендовала перед бритьем тщательно подготовить кожу, а именно, провести процедуру пилинга. «Важно подготовить кожу перед бритьем, смягчив волоски деликатным отшелушивающим и очищающим средством, в составе которого присутствуют альфа- или бета-гидроксикислоты», — отметила она.

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В заключение медики добавили, что бриться стоит по направлению роста волос, чтобы свести к минимуму возможное возникновение раздражения. Помимо этого, эксперты посоветовали после процедуры всегда наносить на кожу успокаивающую сыворотку или увлажняющий крем с содержанием салициловой кислоты. «Использование средств с салициловой кислотой может помочь открыть поры и фолликулы, тем самым предотвратив появление вросших волос», — заключили они.

В марте визажист из Великобритании объяснила вред от лайфхака популярной блогерши для гладкости кожи. Так, участница британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хаг опубликовала видео, в котором объяснила, что сбривает волосы на лице с помощью лезвия. По ее словам, это делает ее кожу гладкой и позволяет тональному крему ровно ложиться на лицо. Однако визажист Саффрон Хьюгс заявила, что данная процедура может спровоцировать возникновение различных воспалений, прыщей и герпеса.

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Мария Винар
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