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Визажист объяснила вред от бритья волос на лице для женщин

Визажист заявила, что бритье волос на женском лице может спровоцировать прыщи и герпес

Кадр: MollyMae / YouTube

Визажист из Великобритании объяснила вред от лайфхака популярной блогерши для гладкости кожи. Ее слова приводит The Sun.

Участница британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хаг опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором объяснила, что сбривает волосы на лице с помощью лезвия. По словам блогерши, это делает ее кожу гладкой и позволяет тональному крему ровно ложиться на лицо.

Визажист косметического бренда False Eyelashes Саффрон Хьюгс заявила, что описанная процедура называется дермапланирование и призвана освобождать кожу от загрязнений и омертвевших клеток эпидермиса. Однако женщина отметила, что бритье волос на женском лице способно принести больше вреда, чем пользы. По словам специалиста, дермапланирование может спровоцировать возникновение различных воспалений, прыщей и герпеса.

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Кроме того, отсутствие пушковых волос на лице делает кожу уязвимой к ультрафиолетовым излучениям солнца. Также бритье лезвием вызывает врастание волос, которое может перерасти в фолликулит (воспаление одного или нескольких волосяных фолликулов — прим. «Ленты.ру»).

«Если вы уже столкнулись с вросшими волосами, используйте мягкое отшелушивающее средство на области воспаления, чтобы предотвратить развитие фолликулита», — посоветовала Хьюгс.

В январе блогерша по имени Натали побрила лицо, из-за чего ее кожа покрылась воспалениями. Она рассказала, что по совету одного из юзеров TikTok решила попробовать дермапланирование. На размещенных кадрах она показала, что после бритья ее щеки покрылись высыпаниями.

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Таисия Косинцева
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