Девушка показала ужасные последствия лайфхака из TikTok для кожи

Девушка испробовала на себе бьюти-лайфхак из социальной сети TikTok и показала ужасные последствия своего поступка. На ролик, который появился на ее странице на платформе, обратили внимание в The Sun.

Блогерша Натали рассказала, что по совету одного из юзеров TikTok решила попробовать процедуру дермапланирования, которая включает в себя удаление волос на лице с помощью бритвы. По ее словам, таким образом она хотела избавиться от грязи и омертвевших клеток кожи. Однако юзерша столкнулась с обратным эффектом упомянутого способа очищения лица.

На размещенных кадрах автор видео продемонстрировала, что после бритья ее щеки покрылись различными высыпаниями. Натали подчеркнула, что дермапланирование способствовало появлению воспалений и акне на ее лице, в связи с чем ей пришлось обратиться к косметологу для лечения кожи.

«Мораль такова — пусть вашим здоровьем занимаются профессионалы. Не надо верить каждому слову и совету в интернете. Остановитесь! Я испробовала лайфхак на себе, и вот к чему это привело. Мне пришлось долгое время лечить кожу у врачей — это того не стоит», — пояснила инфлюэнсерша.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала более шести миллионов просмотров. Зрители поддержали ее рекомендации в комментариях. «Со мной произошло то же самое, поэтому я разделяю твое мнение!», «Как хорошо, что кто-то это сказал», «Теперь я поняла причину своих недавних прыщей», «Бедная!» — высказывались они.

В сентябре 2020 года опасный флешмоб по отбеливанию зубов в TikTok напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.