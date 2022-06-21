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Женщина едва не перевернула лодку и похудела на 90 килограммов

Daily Mirror: британка едва не перевернула лодку и похудела на 90 килограммов

Фото: Robert Crawford / Unsplash

Весившая 178 килограммов жительница Великобритании едва не перевернула лодку во время отдыха и после этого похудела на 90 килограммов. Ее историю публикует Daily Mirror.

50-летняя Рейчел Меллор, рассказала, что с детства была полной. Ситуация усугубилась, когда в шесть лет родители посадили ее на диету, и она стала есть втайне от них. Второй сильный скачок веса произошел во время первой беременности Меллор. После рождения второго ребенка британка весила уже 178 килограммов.

Большой вес не позволял женщине в полной мере наслаждаться материнством — ей было трудно играть с дочками и носить их на руках. По словам Меллор, она предпочитала еду навынос и налегала на торты и шоколад. Несмотря на очевидные признаки ожирения, британка не предпринимала попыток похудеть. Все изменилось, когда ее дети выросли, и она вместе с мужем и дочерьми отправилась в отпуск.

В поездке семья решила прокатиться на прогулочной лодке в компании других туристов. Когда Меллор села в лодку, она накренилась, и ее попросили передвинуться в середину, чтобы судно не опрокинулось. Она призналась, что в тот момент она хотела провалиться от стыда сквозь землю. Тогда женщина впервые решилась взяться за себя и пересмотреть свои пищевые привычки.

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Первый опыт оказался неудачным, а успешное похудение британки началось только в пандемию. Раньше она завтракала хлопьями с обезжиренным молоком, обедала бутербродами и фруктами, ужинала огромной порцией спагетти и парой котлет по-киевски, а перекусывала шоколадом и пила воду и кофе.

Теперь Меллор съедает на завтрак овсяную кашу с ягодами, обедает салатом со шпинатом и копченой рыбой, а ужинает курицей, картофелем в мундире и салатом. Она перекусывает фруктами и нутом и пьет много воды. «Муж и дочки гордится мной, а я горжусь собой. Впервые в жизни я могу вести активный образ жизни вместе с семьей», — подытожила свой рассказ британка.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, страдавшая ожирением, отказалась от чипсов, решилась на операцию по уменьшению желудка и сбросила 60 килограммов ради игр с младшей дочерью. 38-летняя Шелли Таунсенд рассказала, что начала стремительно набирать вес 20 лет назад, когда покинула родительский дом.

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Евгения Черкасова
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