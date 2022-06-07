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Женщина сбросила 60 килограммов ради игр с дочерью

Daily Star: весившая 121 килограмм британка уменьшила желудок ради игр с младшей дочерью

Фото: Shelley Townsend

Жительница Великобритании, страдавшая ожирением, отказалась от чипсов, решилась на операцию по уменьшению желудка и сбросила 60 килограммов ради игр с младшей дочерью. Об этом сообщает Daily Star.

38-летняя Шелли Таунсенд рассказала, что начала стремительно набирать вес 20 лет назад, когда покинула родительский дом. Британка продолжала полнеть и после встречи с будущим мужем Мартином, и после рождения первой дочери Арии, которой сейчас пять лет. В итоге она стала весить более 120 килограммов.

По вечерам супруги ели фастфуд и пиццу, а пока Мартин работал в ночные смены, Таунсенд втайне от всех налегала на печенье и чипсы. Она призналась, что не могла побороть себя и перестать есть. Иногда женщине удавалось сесть на диету, но она быстро срывалась и набирала сброшенные килограммы.

Все изменилось после рождения второй дочери. Британка поняла, что не может носить девочку на руках и играть с ней из-за лишнего веса. Поскольку Таунсенд хотела принимать активное участие в ее жизни, она решилась на операцию по уменьшению желудка и отыскала подходящую клинику в Турции. Затем она собрала необходимые для лечения 3000 фунтов стерлингов и отправилась в клинику.

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Всего через девять месяцев после процедуры женщина похудела до 60 килограммов. «Я сделала все это ради своей семьи, чтобы стать лучшей мамой для своих девочек», — сказала Таунсенд. Она добавила, что операция — не волшебное средство, после которого пациент приобретает идеальную фигуру и навсегда забывает о проблемах с лишним весом. Это лишь начало пути, и только от человека зависит, насколько долгосрочным окажется достигнутый результат.

Ранее сообщалось, что 104-килограммовая жительница Австралии решилась на операцию по уменьшению желудка, отказалась от сладкой газировки и сбросила половину веса, похудев на 50 килограммов. 33-летняя мать двоих детей Кэти Гурлей рассказала, что до похудения она могла выпить около двух литров газировки за день.

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Евгения Черкасова
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