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104-килограммовая женщина отказалась от газировки и сбросила половину веса

В Австралии 104-килограммовая женщина решилась на операцию и сбросила 50 килограммов

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

104-килограммовая жительница Австралии решилась на операцию по уменьшению желудка, отказалась от сладкой газировки и сбросила половину веса, похудев на 50 килограммов. Ее историю публикует Daily Mail.

33-летняя мать двоих детей Кэти Гурлей рассказала, что до похудения она могла выпить около двух литров газировки за день. Австралийка постоянно ела чипсы, шоколад, макароны, пирожные и все, что попадалось под руку. Когда вес женщины перевалил за 100 килограммов, она решила изменить образ жизни, начала сидеть на диетах, однако это не приносило результата. Тогда Гурлей обратилась к бариатрическому хирургу, который назначил ей операцию.

По словам женщины, многие ошибочно считают, что операция решает все проблемы раз и навсегда, однако это не так: после уменьшения желудка пациент обязан соблюдать диету и следить за питанием, чтобы сбросить вес и не набрать его снова. Поэтому после хирургического вмешательства Гурлей только начала путь к стройности.

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Раньше австралийка завтракала сладкими хлопьями, перекусывала чипсами, шоколадом и сыром, обедала пиццей, а затем снова ела чипсы и шоколад. Она ужинала запеканкой из макарон, а в качестве десерта выбирала мороженое, шоколад и чипсы. Теперь Гурлей завтракает низкоуглеводным рулетом с ветчиной и сыром, перекусывает сыром и печеньем, обедает тако с фаршем и сыром, а ужинает говядиной с соусом из помидоров. Женщина по-прежнему позволяет себе сладости, но в небольших количествах.

«Теперь, когда я сбросила вес, я чувствую себя намного здоровее, у меня гораздо больше энергии», — призналась Гурлей.

Ранее сообщалось, что 35-летний Мэтью Риггс из Эссекса, графства на юго-востоке Англии, сбросил половину веса после обидных слов семилетнего сына, который поинтересовался, когда отец умрет от ожирения. Британец пообещал сыну похудеть и решил кардинально изменить свою жизнь.

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Евгения Черкасова
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