В Союзе журналистов России высказались о продаже Муратовым Нобелевской медали

Глава СЖР Соловьев назвал продажу Муратовым Нобелевской медали гуманитарным шагом

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал гуманитарным шагом продажу главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым Нобелевской медали. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Это собственное решение человека таким образом поддержать украинских беженцев. Много лет Дмитрий Муратов занимался помощью детям, которые болеют особыми формами тяжело излечимых болезней», — отметил глава СЖР.

Соловьев рассказал, что ради помощи детям Муратов продавал за большие деньги коллекционные клюшки, принадлежавшие известным хоккеистам. «Подобное стремление у него есть, и это можно оценить как гуманитарные шаги с его стороны. Будем надеяться, что помощь дойдет по адресу», — высказался он.

21 июня стало известно, что Нобелевскую медаль журналиста продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Муратов заявил, что все деньги от продажи направят в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. В организации пообещали, что средства будут предназначены всем странам, в которых есть дети-беженцы с Украины.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию 10 декабря прошлого года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».