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Стилистка назвала необходимую для жаркой погоды вещь в гардеробе

Стилистка Джой Монтгомери назвала льняную рубашку необходимой вещью для жаркой погоды

Фото: Денис Бухлаев / Shutterstock

Модный редактор британской версии журнала Vogue Джой Монтгомери назвала необходимую для жаркой погоды вещь в гардеробе. Ее рекомендации появились на сайте издания.

По словам стилистки, для прогулок в городе в летний сезон стоит приобрести льняную рубашку. Такая вещь будет выглядеть стильно, поможет предотвратить солнечные ожоги и чувствовать себя комфортно в течение дня, отмечает эксперт. Выбирать рекомендуется свободные фасоны базовых белого, бежевого или синего цветов. При этом яркие варианты мандариновых, фуксии и зеленых оттенков также будут в тренде.

Сочетать вышеупомянутую одежду эксперт рекомендует с повседневными джинсами или с мини-юбкой, дополнив образ золотыми украшениями.

В мае стилист Владислав Лисовец назвал громоздкую обувь и очки самыми трендовыми вещами предстоящего лета. На вопрос о самых модных аксессуарах Лисовец ответил, что вариантов, по его мнению, не так много. «Это очень крупные очки разной формы: квадратные, закругленные, овальные. Прямо громоздкие, тяжелые, на пол-лица. Либо это громоздкая обувь», — пояснил эксперт моды.

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Дарья Шляпужникова
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