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Стилист назвал самые трендовые вещи предстоящего лета

Стилист Лисовец назвал обувь на платформе и громоздкие очки самыми трендовыми вещами лета

Фото: Lexie Barnhorn / Unsplash

Стилист Владислав Лисовец назвал громоздкую обувь и очки самыми трендовыми вещами предстоящего лета. Об этом эксперт моды рассказал в беседе с «Лентой.ру».

На вопрос о самых модных вещах предстоящего лета Лисовец ответил, что вариантов, по его мнению, не так много. «Это либо очень крупные большие очки разной формы квадратные, закругленные, овальные. Прямо громоздкие, тяжелые, на пол-лица. Либо это громоздкая обувь», — пояснил эксперт моды.

К последним стилист причислил остроносые казаки, а также туфли на платформе и с большим каблуком.

Ранее стилист Екатерина Богданова перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето 2022 года. Эксперт отметила, что в предстоящем сезоне важно выбирать удобную и универсальную обувь с минимальным количеством принтов и декоративных деталей. Она также назвала актуальные цвета для каждого фасона и варианты подходящей одежды для разных случаев.

Ранее в мае стилист Владимир Казарян назвал самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Cпециалист отметил, что популярность набирают джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в нижней части изделия. По его словам, данные модели будут выигрышно смотреться со спортивной обувью.

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Виктория Немис
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