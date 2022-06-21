Кремль не исключил смертную казнь для наемников из США

Пресс-секретарь Песков заявил, что для наемников из США нельзя исключать смертную казнь

Нельзя исключать, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из США могут применить смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, власти Донецкой народной республики (ДНР) могут принять решение о смертной казни, однако это осуществляться судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.

15 июня издание The Telegraph сообщило, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

По словам Хюйна, он находился в составе отряда, относившегося к разведывательному батальону. В какой-то момент был дан приказ отступать — он и его сослуживец долго шли через лес, а затем сдались российским военным.