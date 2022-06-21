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В США сообщили о гибели второго американского наемника на Украине

The Washington Post: на Украине погиб второй американский наемник Стивен Забельски

Фото: Jorge Silva / Reuters

Американский наемник Стивен Забельски погиб на Украине 15 мая. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании родного города американца.

По данным американского издания, сообщение было написано членами семьи 52-летнего американца. Информацию о смерти Забельски на Украине подтвердили и в Госдепартаменте. В The Washington Post рассказали, что, по непроверенной информации, наемник был ветераном Армии США и подорвался на мине. До этого сообщалось о гибели на Украине Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании, таким образом Забельски стал вторым погибшим американским наемником.

15 июня издание The Telegraph сообщило, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

По словам Хюйна, он находился в составе отряда, относившегося к разведывательному батальону. В какой-то момент был дан приказ отступать — он и его сослуживец долго шли через лес, а затем сдались российским военным.

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Марина Совина
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