В Белоруссии предложили не думать об экономическом росте

Замглавы Минэкономики Белоруссии Ярошевич предложил не думать о росте экономики

Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич в передаче национального телеканала СТВ предложил не обращать внимания на прогнозы о том, что экономика загнется, а также не думать о росте ВВП, потому что это не столь важно. Запись передачи опубликована на YouTube.

«На самом деле это не самое главное. Главное — чтобы была работа и был доход постоянный. И здесь мы вот это и обеспечиваем», — ответил чиновник на вопрос ведущей о том, есть ли у него прогнозы по поводу экономического роста.

По его словам, пока люди ходят на работу и в магазины, экономика продолжает существовать. Он признал, что некоторые трудности Белоруссия испытывает, что связано с «определенными товарами, которые мы не смогли продать».

Также Ярошевич посоветовал белорусам тратить доллары и менять их, так как использовать их как платежное средство в стране нельзя. Для сбережения накоплений он предложил нести деньги в банки под высокие проценты в рублях. В долларах, подчеркнул белорусский чиновник, таких ставок нет, напротив, иногда ставки там отрицательные. «Вопрос устойчивости всей финансовой системы сейчас, она трещит по швам», — объяснил он, не уточнив, чью финансовую систему имеет в виду.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сохранение занятости сотрудников одной из основных задач российского автопрома, который испытывает проблемы после отказа иностранных компаний от сотрудничества и прекращения поставок комплектующих.