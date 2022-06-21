Путин оценил доступность ипотеки для россиян

Президент Путин назвал рыночную ипотеку сложнодоступной для многих россиян

Средняя рыночная ставка по ипотеке в России превышает 14 процентов и становится сложнодоступной для многих россиян. Так оценил способность граждан воспользоваться этим инструментом для покупки жилья президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

Путин уточнил, что обычно именно доступность жилищных кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на квартиры в новостройках. Президент напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил правительству рассмотреть вопрос о понижении ставки льготных ипотечных кредитов с девяти до семи процентов. «Прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства призвал обеспечить в 2022 году прирост ввода жилья не ниже уровней 2021-го и прирост ипотечного портфеля — не менее чем на 2,5 триллиона рублей. «Правительствам нужно активизировать строительство жилья, которое сдаётся в наём, причём предусмотрев возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку», — предложил Путин.

Ранее российский президент призвал продлить действие нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. По словам Путина, нужно искать способы не терять темпы строительства в России на фоне западных санкций — в том числе поддерживать производителей стройматериалов.

