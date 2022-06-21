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Путин назвал новый срок действия нацпроекта по жилью

Президент Путин: нужно продлить действие нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Действие нацпроекта «Жилье и городская среда» призвали продлить до 2030 года. Такой новый срок назвал президент России Владимир Путин, пишет «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

Глава государства также попросил кабмин и Центробанк максимально быстро проработать поручение о снижении льготной ипотеки в стране. По словам Путина, необходимо искать способы не терять темпы строительства на фоне западных санкций — в том числе нужно поддерживать производителей стройматериалов.

Президент также поручил за два года завершить возведение замороженных объектов и призвал уменьшать согласование всех этапов реализации проектов. Кроме того, Путин заявил о необходимости в несколько раз увеличить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). По его словам, в России износилось 40 процентов сетей ЖКХ и страна не добьется повышения качества жизни граждан, пока все хозяйство лежит на старых трубах.

17 июня Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7 процентов годовых. Изменение процентов по жилищным кредитам президент видит возможным на фоне последнего решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 9,5 процента.

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Нина Ташевская
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