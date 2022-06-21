Минфин предложит новые льготы при уплате налога

РБК: Минфин намерен предложить три новые льготы при уплате НДФЛ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть дополнен тремя новыми льготами, которые позволят «повысить объективность и социальную справедливость». О таких предложениях Минфина со ссылкой на проект бюджета на 2023-2026 годы пишет РБК.

Первой поправкой станет освобождение от налога выплаты выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также иных компенсационных выплат, которые предусмотрены законодательством при увольнении сотрудника.

Далее предлагается распространить право на социальный вычет на оплату медицинской помощи детям, которые признаны судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

А третьим изменением станет уменьшение минимального срока владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которая была подарена, приватизирована или унаследована. В настоящее время в законе прописаны три года для жилья, подаренного близкими родственниками, и пять — в остальных случаях дарения.