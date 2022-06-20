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Кудрин обеспокоился возможным повышением налогов в России

Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов для бизнеса в России

Фото: Егор Алеев /Т АСС

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что обеспокоен возможным повышение налогов в России, передает РИА Новости.

Неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса, отметил он. «Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы», — пояснил Кудрин.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сказал, что Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя. Однако он пообещал, что все решения будут взвешенными.

В декабре 2021 года Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил поднять налог для россиян, зарабатывающих свыше 10 миллионов рублей в год. Ставка налога на доходы для них должна быть не менее 25 процентов, уверен он. По мнению Щапова, такая мера поможет снять вопрос о справедливости распределения доходов. Он также считает возможным повышение пошлин на ввоз предметов роскоши и более высокий налог на дворцы и особняки.

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