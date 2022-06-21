В ЛНР рассказали о планах Украины отправить наемников в район Лисичанского НПЗ

Посол ЛНР Мирошник: Киев планировал отправить наемников в район Лисичанского НПЗ

Украина планировала отправить иностранных наемников в район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после того, как по украинским войскам в данном регионе были нанесены удары. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале.

По его словам, удары в район Лисичанского НПЗ были нанесены по крупным скоплениям живой силы и техники, что привело к дезорганизации украинских формирований. Командование ВСУ пыталось исправить ситуацию, перебросив в район иностранных наемников, но это не может кардинально повлиять на ситуацию, рассказал Мирошник.

Ранее посол ЛНР назвал примерное число украинских военных, которые на данный момент находятся в Лисичанске. По данным Мирошника, в настоящее время в Лисичанске находятся 5-7 тысяч военных Вооруженных сил Украины.