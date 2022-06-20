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В ЛНР назвали число украинских военных в Лисичанске

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Лисичанске находятся 5-7 тысяч украинских военных
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник назвал примерное число украинских военных, которые на данный момент находятся в Лисичанске. Его слова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» передает ТАСС.

По данным Мирошника, в настоящее время в Лисичанске находятся 5-7 тысяч военных Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные разместили опорные пункты и склады боеприпасов школах и детскому саду Лисичанска. На прилегающих к зданиям территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО. При этом эвакуация местных жителей умышленно не проводилась, добавили там.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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