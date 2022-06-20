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Минобороны России заявило о размещении ВСУ опорных пунктов в школах в Лисичанске

Минобороны РФ: военные Украины разместили опорные пункты в школах и детсаде в Лисичанске

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Украинские военные разместили опорные пункты и склады боеприпасов школах и детскому саду Лисичанска в ЛНР. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

По его словам, военнослужащие ВСУ оборудовали пункты в трех школах и одном детском саду, а в многоквартирных домах — огневые позиции и снайперские точки. Мизинцев также отметил, что на прилегающих к зданиям территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО. При этом он подчеркнул, что эвакуация местных жителей умышленно не проводилась.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Метелкино под Северодонецком. «Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Метелкино», — говорится в сообщении.

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Марина Совина
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