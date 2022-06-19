Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом под Северодонецком

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Метелкино под Северодонецком

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Метелкино под Северодонецком. Об этом заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Метелкино», — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что отдельные подразделения ВСУ «из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий». Так, по данным ведомства, взвод 1-й роты

1-го батальона 57-й мотопехотной бригады бросил тяжелое вооружение и оставил позиции в районе Лисичанска.

Ранее о взятии под контроль Метелкино сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в освобождении поселка участвовал второй корпус народной милиции ЛНР. За последнюю неделю боевых действий за территорию Метелкино Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными от 600 до 700 военнослужащих, утверждает Кадыров.