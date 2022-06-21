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Биолог предрекла России рост тяжести госпитализаций из-за новых штаммов омикрона

Анча Баранова предрекла РФ рост тяжести госпитализаций из-за штаммов омикрона BA.4 и BA.5

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России обнаружили варианты омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5. В связи с этим в стране может произойти рост тяжести госпитализаций. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в Telegram-канале.

Она предрекла расцвет новых штаммов омикрона через месяц. «Поскольку это варианты, приближенные к дельте, хоть и на шасси омикрона, ждем, к сожалению, увеличения тяжести и госпитализаций», — пояснила Баранова.

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По мнению профессора, некоторые из симптомов заболевания будут ярче выражены.

Ранее российский инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в разговоре с «Лентой.ру» сообщал, что вариант омикрона BA.4 оказался самым заразным. По его словам, он распространяется быстрее на 10–20 процентов, чем предыдущие разновидности коронавируса.

О появлении в России омикрон-штамма коронавируса BA.4 рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, недавно опубликованные исследования показали, что варианты, известные как BA.4 и BA.5, чуть более заразны, чем ранние формы омикрона. При этом Хафизов добавил, что превалирующим в России остается вариант BA.2, или стелс-омикрон.

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Анна Щербакова
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