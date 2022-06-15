Российский врач подтвердил появление самого заразного варианта омикрона

Инфекционист Поздняков подтвердил появление нового более заразного штамма омикрона BA.4

Новый вариант омикрона BA.4, появившийся в мире, оказался самым заразным — он на 10-20 процентов эффективнее распространяется, чем предыдущие разновидности коронавируса SARS-CoV-2, подтвердил в беседе с «Лентой.ру» российский инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Новый штамм действительно отличается только тем, что он на 10-20 процентов более заразен, чем предыдущие штаммы омикрон (BA1) и стелс-омикрон (BA2). Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм COVID-19 протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях. В группе риска, как и ранее, находятся те, кто не вакцинировался», — сказал Поздняков.

При этом новый штамм BA.4 достаточно хорошо обходит и защиту, приобретенную благодаря вакцинации, подчеркнул он. «То есть поствакцинальный иммунитет и иммунитет переболевших ранними штаммами, он обходит так же, как и омикрон — люди болеют, но относительно легко», — сказал инфекционист.

Врач допустил, что со временем омикрон BA.4 постепенно вытеснит остальные штаммы коронавирусной инфекции. «Мы уже не так скрупулезно учитываем количество заболевших, к тому же само заболевание будет протекать достаточно легко. По совокупности факторов мы не заметим то, как он станет превалирующим», — объяснил медик.

Определенный всплеск заболеваемости может возникнуть, однако пока в России уровень коллективного иммунитета держится на уровне выше 80 процентов, разъяснил Поздняков.

Чтобы снизить риск заражения новым штаммом, инфекционист рекомендовал пройти повторную вакцинацию.

Ранее вирусолог Виталий Зверев исключил новую волну коронавируса из-за субварианта BA.4.

О появлении в России омикрон-штамма коронавируса BA.4 рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, недавно опубликованные исследования показали, что варианты, известные как BA.4 и BA.5, чуть более заразны, чем ранние формы омикрона. При этом Хафизов добавил, что превалирующим в России остается вариант BA.2, или стелс-омикрон.