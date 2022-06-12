Оценена опасность нового субварианта коронавируса

Вирусолог Зверев исключил новую волну коронавируса из-за субварианта BA.4

Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.4, выявленный в России, практически не отличается от предыдущего ВА.2. Об этом рассказал академик РАН, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил опасность этого варианта COVID-19.

По словам специалиста, BA.4 можно назвать только субвариантом омикрона.

«Это то же самое, только есть небольшие нуклеотидные замены. Его даже не называют новой буквой, это не новый вариант омикрона, а тот, который есть. Важно то, насколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел предыдущим вариантом и будут ли работать вакцины. Штамм омикрон не меняется сильно, поэтому BA.4 или BA.2 — это не очень важно», — сказал Виталий Зверев.

Они отличаются отдельными нуклеотидными заменами, которые не меняют сильно структуру S-белка, не влияют на свойства вируса, его вирулентность (степень болезнетворности — прим. «Ленты.ру»), его скорость распространения Виталий Зверев вирусолог

Существенное изменение эпидемиологической обстановки может произойти при появлении нового штамма коронавируса, считает Виталий Зверев.

Если BA.4 станет превалирующим, это эпидемическую картину не поменяет Виталий Зверев вирусолог

«Очень сильно свойства вируса меняются при новом штамме. Если появится новый штамм, он может повлиять, но непонятно, в какую сторону. Например, в Японии вариант не смог передаваться и вылетел из популяции из-за того, что мутация произошла в том белке, который исправляет ошибки при репродукции нуклеиновой кислоты. Все зависит от того, какие мутации произойдут. Пока вирус мутирует в сторону ослабления своих вирулентных свойств», — объяснил академик РАН.

О появлении в России омикрон-штамма коронавируса BA.4 сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, недавно опубликованные исследования показали, что варианты, известные как BA.4 и BA.5, чуть более заразны, чем ранние формы омикрона. При этом Хафизов добавил, что превалирующим в России остается вариант BA.2, или стелс-омикрон.