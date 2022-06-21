Стало известно о вариантах российских властей по ослаблению рубля

Bloomberg: российские чиновники начали искать варианты для сдерживания рубля

Российские власти ищут варианты для сдерживания курса рубля, не отказываясь от таргетирования инфляции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди вариантов, которые начали обсуждать чиновники, — дальнейшее смягчение валютных ограничений для бизнеса и расширение доступа к иностранной валюте для семей и предприятий. Курс рубля вырос до семилетнего максимума, что невыгодно для экспортеров и бюджета, отмечает издание.

Как стало известно агентству, еще одним приоритетом властей является сокращение разницы между курсом рубля на рынке и курсом на улице. Однако дилемма заключается в том, что стране не хватает инструментов для сдерживания и ослабления курса, добавляют они.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов сказал, что оптимальный курс рубля составляет от 70 до 80 рублей за доллар по сравнению с нынешними 55 рублями. Правительство пытается вернуть его к этому уровню. Белоусов заявил, что властями рассматривается переход к таргетированию рубля, а не инфляции — такая дискуссия «уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах».

В ЦБ выступили резко против идеи специальных мер по ослаблению рубля. Зампред ЦБ Алексей Заботкин увидел угрозу в предложениях управлять курсом рубля. «Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», — уверен он.