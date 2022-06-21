Россия попросила Норвегию об исключении по поставкам грузов

Генконсул Гущин: Россия передала Норвегии ноту с просьбой пропустить грузы на Шпицберген

Посольство России в Осло передало властям Норвегии письмо от руководства треста «Арктикуголь» с нотой с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения на Шпицбергене. Об этом заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин, передает ТАСС.

Как рассказал Гущин, вопрос о решении проблемы поставок поднимался 18 мая перед губернатором Шпицбергена, а 25 мая руководство «Арктикуголя» написало обращение губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов. Посольство России сопроводило это письмо в Министерство иностранных дел (МИД) Норвегии со своей нотой, где просит ведомство предоставить такое исключение.

Сейчас вопрос о пропуске грузов находится на рассмотрении норвежского МИД. Гущин выразил надежду на позитивное решение «именно в гуманитарных целях для обеспечения стабильной ситуации в российских поселках».

По информации генконсула, с 30 апреля на границе России с Норвегией стоят два контейнера с семью тоннами продуктов, промышленными товарами, оборудованием для морских судов и автомобилей. Все это имеет важное значение для российского присутствия на Шпицбергене, особенно в период подготовки к зимнему сезону, подчеркнул дипломат, заверив, что местные жители пока не ощущают недостатка в продовольствии, несмотря на сокращение ассортимента продуктов питания, а трест «Арктикуголь» через свои запасные каналы покупает продукты из некоторых стран Европы, заключил Гущин.

Ранее в июне правительство Норвегии решило ввести новый пакет санкций против России, включающий в себя запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю. По словам министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт, решение было принято в знак поддержки ограничений Европейского союза. Решение предусматривает переходные периоды. Так, Норвегия окончательно перестанет импортировать сырую нефть 5 декабря 2022 года, а нефтепродукты 5 февраля 2023 года.