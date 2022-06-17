Норвегия решила ввести новый пакет санкций против России

Правительство Норвегии решило ввести запрет на импорт российской нефти по морю

Правительство Норвегии решило ввести новый пакет санкций против России, включающий в себя запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления властей королевства.

По словам министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт, решение было принято в знак поддержки ограничений Европейского союза. «Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту», — сказала она.

Решение вступает в силу немедленно, однако предусматривает переходные периоды. Так Норвегия окончательно перестанет импортировать сырую нефть 5 декабря 2022 года, а нефтепродукты 5 феврала 2023 года.

Помимо запрета на импорт, закупку и передачу нефти, также введен запрет на предоставление связанной с нефтью технической, финансовой и юридической помощи. В норвежский санкционный список попали 65 человек и 18 компаний.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.