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Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Вирусолог Нетесов предупредил россиян о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Согласно исследованиям, оспа обезьян может протекать без симптомов. О такой возможности предупредил доктор биологических наук, российский вирусолог Сергей Нетесов, его слова приводят «Известия».

«Вирус оспы обезьян пока еще недостаточно изучен. Однако ученые во многих странах в связи с нынешней ситуацией интенсифицировали исследования, и одно из них показало, что инфекция эта может проходить бессимптомно», — объяснил он.

По словам врача, имеющие иммунитет после вакцинации люди также могут не проявлять симптомов при заболевании. Оспа не будет повышать температуру или оставлять характерных следов на коже.

Однако, добавил Нетесов, бессимптомное течение оспы обезьян до сих пор не изучено детально.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент в стране отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в Европе. Также он отметил, что в России существует мощная лабораторная база, позволяющая быстро идентифицировать вирусы, среди которых есть и оспа обезьян.

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Никита Абрамов
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