Выставка трех музеев о покорении Сибири откроется во Владивостоке в июле
Во Владивостоке 18 июля откроется выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири», подготовленная тремя музеями. Как уточняет со ссылкой на представителей участвующего в проекте музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева ТАСС, выставка посвящена истории покорения Сибири.
«Это рассказ о том, как осваивались земли за "Каменным поясом", от Урала к Тихому океану, как неведанный до XVI века регион постепенно раскрывал свои тайны первопроходцам», — пояснили собеседники агентства, указав, что данный период описан в документах и отражен на картах. Подробнее ознакомить посетителей с событиями тех лет специалистам также помогут сохранившиеся предметы быта и одежда людей того времени.
В пресс-службе культурного учреждения указали, что проект был создан при участии Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, а также Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.
Агентство отмечает, что «Поход на Восток. Остроги Сибири» — уже второй межмузейный проект, посвященный исследователям земель России. Первая выставка такого рода, «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга», была открыта 3 сентября 2021 года при содейскии правительства Камчатского края.