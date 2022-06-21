Выставка трех музеев о покорении Сибири откроется во Владивостоке в июле

Во Владивостоке 18 июля откроется выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири»

Во Владивостоке 18 июля откроется выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири», подготовленная тремя музеями. Как уточняет со ссылкой на представителей участвующего в проекте музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева ТАСС, выставка посвящена истории покорения Сибири.

«Это рассказ о том, как осваивались земли за "Каменным поясом", от Урала к Тихому океану, как неведанный до XVI века регион постепенно раскрывал свои тайны первопроходцам», — пояснили собеседники агентства, указав, что данный период описан в документах и отражен на картах. Подробнее ознакомить посетителей с событиями тех лет специалистам также помогут сохранившиеся предметы быта и одежда людей того времени.

В пресс-службе культурного учреждения указали, что проект был создан при участии Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, а также Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Агентство отмечает, что «Поход на Восток. Остроги Сибири» — уже второй межмузейный проект, посвященный исследователям земель России. Первая выставка такого рода, «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга», была открыта 3 сентября 2021 года при содейскии правительства Камчатского края.