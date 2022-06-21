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В российском психоневрологическом интернате насмерть отравились пациенты

Три пациента насмерть отравились в психоневрологическом интернате в Ростовской области

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Три пациента насмерть отравились в психоневрологическом интернате в Белой Калитве Ростовской области, еще один человек был госпитализирован. Об этом 161.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным портала, россияне из интерната попали в больницу с отравлением «неясной этимологии». Позже скончались трое: 43-летний, 37-летний и 34-летний мужчины. Сотрудники полиции начали проводить проверку после случившегося.

На сайте психоневрологического интерната отмечается, что в нем содержатся пациенты пожилого возраста и инвалиды, страдающие психическими хроническими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном уходе.

Ранее в Верхней Салде Свердловской области 19-летний молодой человек насмерть отравился таблетками. В прокуратуре региона уточнили, что от отравления также пострадали трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Все состояли на учете в органах профилактики.

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Анна Щербакова
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