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В российском регионе парень насмерть отравился неизвестными таблетками

В Свердловской области парень насмерть отравился таблетками, еще трое пострадали

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области 19-летний парень насмерть отравился таблетками с неизвестным действующим веществом. Еще трое местных жителей пострадали, сообщает Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) по региону.

Трагедия произошла в Верхней Салде. «Точная причина смерти 19-летнего молодого человека устанавливается в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре региона добавили, что от отравления также пострадали трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Все состояли на учете в органах профилактики.

Ранее в другом российском регионе — Подмосковье — четверо детей отравились неизвестным веществом. По словам матери детей, взрослые услышали сильный хлопок из соседней квартиры. После этого из помещения повалил дым.

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Никита Абрамов
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