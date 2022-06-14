В российском регионе парень насмерть отравился неизвестными таблетками

В Свердловской области парень насмерть отравился таблетками, еще трое пострадали

В Свердловской области 19-летний парень насмерть отравился таблетками с неизвестным действующим веществом. Еще трое местных жителей пострадали, сообщает Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) по региону.

Трагедия произошла в Верхней Салде. «Точная причина смерти 19-летнего молодого человека устанавливается в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре региона добавили, что от отравления также пострадали трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Все состояли на учете в органах профилактики.

Ранее в другом российском регионе — Подмосковье — четверо детей отравились неизвестным веществом. По словам матери детей, взрослые услышали сильный хлопок из соседней квартиры. После этого из помещения повалил дым.