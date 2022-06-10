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В Подмосковье четверо детей отравились неизвестным веществом

В подмосковном Долгопрудном четверо детей отравились неизвестным веществом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Четверо детей отравились неизвестным веществом в подмосковном Долгопрудном. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Госпитальной улице. По словам матери детей, взрослые услышали сильный хлопок из соседней квартиры, где находились две девочки 7 и 8 лет и два мальчика 3 и 5 лет. После этого из помещения повалил дым. Дети ненадолго потеряли сознание.

Их доставили в больницу, где медики диагностировали отравление. На месте работает полиция, выясняет обстоятельства произошедшего.

1 июня стало известно, что в подмосковном Подольске два человека насмерть отравились угарным газом. Еще два члена той же семьи пострадали.

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Евгения Куликова
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