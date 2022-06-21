В России определили механизм отрицательных ставок по валюте для юридических лиц

РБК: российские банки смогут применять отрицательные ставки по валюте для юридических лиц

Власти России определили механизм отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития, его поддержали Минфин и Центробанк, сообщает РБК.

Отмечается, что поправки разработаны для «снижения концентрации средств в валюте» в банках. Как пояснил представитель ЦБ, они будут распространяться и на договоры депозита юридического лица в иностранной валюте, которые были заключены до вступления закона в силу.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.