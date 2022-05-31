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Введение ЦБ отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц объяснили

Экономист Абрамов назвал отрицательные ставки по валютным вкладам ручным управлением

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов объяснил «Ленте.ру», почему Центральный банк (ЦБ) рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для юридических лиц. Эксперт назвал такой шаг мерой ручного управления и добавил, что, по его мнению, большого экономического смысла в нем нет.

Стимулирующая мера

Идея регулятора законодательно разрешить банкам вводить отрицательные ставки по банковским вкладам для бизнеса носит административный характер, считает Абрамов. Таким образом, предприятиям, чтобы хранить деньги на вкладе, придется за это платить, вместо того чтобы получать прибыль, пояснил экономист.

«Это скорее мера стимулирующая, чтобы предприятиям было менее выгодно хранить валюту на банковских вкладах, чтобы ее можно было на какие-то другие цели использовать, в том числе конвертировать в рубли», — уточнил он.

Это мера в рамках ручного управления, чтобы воздействовать на компании, потому что большого экономического смысла в ней нет. Если есть вклад в какой-то валюте, банк должен его эффективно использовать. Если он раньше платил позитивный процент, то почему он сейчас не должен этого делать?

Александр Абрамовкандидат экономических наук
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Что будут делать компании?

В условиях ограничений по валютным операциям предприятиям, имеющим валютные вклады, будет проще их закрыть, утверждает Абрамов.

«Компании будут искать какие-то обходные пути. Самый простой путь — это продать валюту, перевести это все в рубли, положить на депозит и получать рублевые проценты. В данном случае компании будут стараться как-то использовать эти доллары в каких-то инвестиционных схемах. Нужно признать, что перевести эту валюту в оплату какого-то контракта предприятия не смогут, потому что решение о том, может ли предприятие оплачивать какой-то контракт, принимается комиссией Минфина. Это сложная для принятия схема, чтобы просто вывести эти средства на какой-то проект за рубежом», — объяснил кандидат экономических наук.

Компании будут стараться найти обходные пути. Если не смогут, будут конвертировать в рублевые депозиты

Александр Абрамовкандидат экономических наук

Почему ограничения не касаются физических лиц?

Если ввести отрицательные ставки на вклады для физических лиц, есть риск возникновения дефицита валюты, считает Абрамов.

«С физическими лицами это кончится просто тем, что люди будут просто закрывать вклады и конвертировать средства в наличную валюту. Поэтому сегодня эти каналы продажи наличной валюты действуют, потому что нет ажиотажа на валютном рынке. Но такой мерой его можно создать», — заключил он.

31 мая заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что регулятор задумывается над тем, чтобы разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам компаний.

В «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном Банком России, говорится, что установление отрицательных ставок способствовало бы девалютизации российской экономики.

Согласно статистике Центробанка за январь 2022 года, доля валютных депозитов у компаний составляла 31,2 процента, у населения — 20,6 процента, передает «Коммерсантъ».

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Мария Сметанина
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