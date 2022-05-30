Ограничение ЦБ на торги иностранными ценными бумагами объяснили

Экономист Рожанковский сравнил акции зарубежных компаний в России с чемоданом без ручки

Заявление Центробанка по ограничению торгов — это констатация той ситуации, которая продолжается уже на протяжении двух месяцев, объяснил управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что из России и так было невозможно торговать акциями зарубежных компаний.

«Безотрадная ситуация»

С 30 мая Центробанк вводит ограничения на биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями (депозитариями).

Здесь ЦБ просто констатирует ту безотрадную ситуацию, которая сложилась еще в марте Владимир Рожанковский экономист

«В марте Петербургская биржа де-факто утратила возможность торговать иностранными акциями из-за блокировки международных депозитариев. Биржа выступала только централизованным брокером», — сообщил Рожанковский.

Экономист убежден, что у представителей ЦБ было ожидание, что произойдет восстановление биржи.

«Доступ к этим бумагам оставался все это время, потому что была надежда, что что-то изменится. Но ничего не изменилось. Теперь эти бумаги — это чемодан без ручки. Акции-то значатся и числятся, а смысла в этом никакого нет. Потому что транзакции все равно невозможно оформить из-за санкций», — заявил он.

Вклад российского инвестора

Рожанковский отметил, что возможность торговать иностранными ценными бумагами была важна не только для россиян, но и для самих компаний, чьи акции были в обороте.

«Доступ к торгам иностранными ценными бумагами для России — это выгодно не только российским инвесторам, но это выгодно и самим эмитентам (организации, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования собственной деятельности — прим. «Ленты.ру»), поскольку спрос на их бумаги рос. У нас, конечно, не такая возможность у среднестатистических россиян, тем не менее своей вклад в общую капитализацию мы вносили», — заключил он.

В очередной раз политика побеждает экономику, рынки и все остальное Владимир Рожанковский экономист

Ранее Центробанк снял запрет на короткие продажи акций, валюты, разрешив гражданам играть на понижение их стоимости. Изменения должны вступить в силу с 1 июня.